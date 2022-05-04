Dispensaries with industry discounts in Escanaba, Michigan
Frequently asked questions
Yes, weed is legal in Escanaba, Michigan.
Yes, there are 7 recreational marijuana dispensaries located in Escanaba, Michigan.
Adults 21 and over can buy up to 2.5 ounces of usable marijuana from dispensaries in Escanaba.
Yes, dispensaries in Escanaba accept valid out-of-state medical marijuana cards.
No, you do not need a prescription to buy marijuana in Escanaba, MI.
No, you do not need a medical marijuana card to visit an Escanaba dispensary since recreational marijuana is legal.