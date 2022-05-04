Dispensaries accepting cash in Columbia, Missouri
Results 1-30 of 1593
Sponsored Dispensaries
All Dispensary results
Looking for something else?
Find licensed medical marijuana doctors, clinics, or CBD-only stores nearby.
Find weed in a city near you
Frequently asked questions
Yes, recreational marijuana is legal in Columbia, Missouri.
Yes, medical marijuana is legal in Columbia, Missouri.
Yes, you can order weed online in Columbia, Missouri.
Only adults over 21 can enter a recreational or medical dispensary in Columbia, MO.
The only legal way to buy weed in Columbia, MO is by visiting a licensed recreational or medical cannabis dispensary.
Yes, dispensaries in Columbia, MO will scan your ID manually or with a card reader device.
The only place to legally get weed in Columbia, MO is at a licensed recreational and medical dispensary.