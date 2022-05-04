Dispensaries with first time customer discounts in Springfield, Missouri
Results 1-30 of 575
Sponsored Dispensaries
All Dispensary results
Looking for something else?
Find licensed medical marijuana doctors, clinics, or CBD-only stores nearby.
Find weed in a city near you
Frequently asked questions
Recreational and medical cannabis is legal in Springfield, Missouri.
In Springfield, MO medical marijuana has been legal for years. On February 3rd, 2023, recreational cannabis also became legal for sale.
Recreational and medical weed dispensaries are currently open in Springfield, Missouri.
To get a medical marijuana card in Springfield, Missouri, you have to go through your primary care doctor and request a physician certification form (PCF). Once this has been completed, you can register online for your card.
You can find medical marijuana doctors in Springfield on Leafly.com
The only place to legally get weed in Springfield, MO is at a licensed recreational and medical dispensary.
Only adults age 21 and over are allowed to go inside Springfield dispensaries.
Yes, Dispensaries in Springfield, MO will scan your ID manually or with a card reader device.
You can order weed from Springfield dispensaries online at Leafly.com.