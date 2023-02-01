Dispensaries with senior discounts in St. Louis, Missouri
Frequently asked questions
Recreational and medical cannabis is legal in St. Louis, Missouri. Adult sales began on February 3, 2023.
To get a medical marijuana card in St. Louis, Missouri, you have to go through your primary care doctor and request a physician certification form (PCF). Once this has been completed, you can register online for your card.
You can find medical marijuana doctors in St. Louis on Leafly.com
Only adults over 21 can enter a recreational or medical dispensary in St. Louis, MO.
The only legal way to buy weed in St. Louis, MO is by visiting a licensed recreational or medical cannabis dispensary.
