Dispensaries with military discounts in Corvallis, Oregon
Results 1-30 of 605
Sponsored Dispensaries
All Dispensary results
Looking for something else?
Find licensed medical marijuana doctors, clinics, or CBD-only stores nearby.
Find weed in a city near you
Frequently asked questions
Yes, weed is legal in Corvallis, OR for medical and recreational use.
Yes, there are more than 10 marijuana dispensaries in Corvallis, OR.
Only adults age 21 or older with a valid form of identification can go inside Corvallis, OR dispensaries. For medical marijuana dispensaries, patients at least 18 or older with a medical marijuana card can go inside Corvallis, OR dispensaries.
No, you do not need a medical marijuana card to visit a medical dispensary in Corvallis, OR.