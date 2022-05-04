Dispensaries with first time customer discounts in Medford, Oregon
Results 1-30 of 302
All Dispensary results
Looking for something else?
Find licensed medical marijuana doctors, clinics, or CBD-only stores nearby.
Find weed in a city near you
Frequently asked questions
According to Leafly.com, there are over 30 cannabis dispensaries in Medford, Oregon.
There are a mix of medical and recreational dispensaries in Medford, OR.
No, dispensaries in Medford, OR do not accept credit cards. Dispensaries in Medford are cash-only.
Only adults age 21 or older with a valid form of identification can go inside Medford, OR dispensaries. For medical marijuana dispensaries, patients at least 18 or older with a medical marijuana card can go inside Medford dispensaries.