Dispensaries with first time customer discounts in Houston, Texas
Results 1-30 of 460
Sponsored Dispensaries
All Dispensary results
Looking for something else?
Find licensed medical marijuana doctors, clinics, or CBD-only stores nearby.
Find weed in a city near you
Frequently asked questions
Recreational weed is illegal in Houston, TX. However, medical marijuana is available for qualified patients.
Medical marijuana patients must smoke or consume medical cannabis products in private residences (with permission of property owner). Consuming medical marijuana in public is illegal.