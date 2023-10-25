Dispensaries with military discounts in Houston, Texas
Results 1-30 of 443
Sponsored Dispensaries
All Dispensary results
Looking for something else?
Find licensed medical marijuana doctors, clinics, or CBD-only stores nearby.
Find weed in a city near you
Frequently asked questions
No, recreational weed isn’t legal in Houston, Texas. Adults 21+ can buy compliant hemp-derived products like CBD or Delta-8, but THC vape sales are banned statewide.
Yes, medical weed is allowed in Houston under Texas’s Compassionate Use Program, but only in low-THC forms and under strict restrictions..