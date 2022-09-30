Dispensaries with birthday discounts in Burlington, Vermont
Frequently asked questions
Yes, recreational dispensaries are legal in Burlington, Vermont
Dispensary laws in Burlington, Vermont require you to be at least 21 years old or older to buy recreational cannabis from a dispensary.
You can buy cannabis flower, seeds, concentrates, and edibles from recreational dispensaries in Burlington, Vermont
In Burlington, recreational cannabis consumers may buy up to one ounce of marijuana at a time from Burlington dispensaries.
No, Burlington dispensaries do not accept credit cards. You must pay for cannabis products with cash.