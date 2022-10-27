Dispensaries with student discounts in Montpelier, Vermont
Results 1-30 of 299
All Dispensary results
Looking for something else?
Find licensed medical marijuana doctors, clinics, or CBD-only stores nearby.
Find weed in a city near you
Frequently asked questions
Yes, recreational dispensaries are legal in Montpelier, Vermont
Dispensary laws in Montpelier require you to be at least 21 years old or older to buy recreational cannabis from a dispensary.
You can buy cannabis flower, seeds, concentrates, and edibles from recreational dispensaries in Montpelier, Vermont
Cannabis consumers may buy up to one ounce of marijuana at a time at Montpelier dispensaries.
No, Montpelier dispensaries do not accept credit cards. You must pay for cannabis products with cash.