Pet friendly dispensaries in Rutland, Vermont
Results 1-30 of 614
Sponsored Dispensaries
All Dispensary results
Looking for something else?
Find licensed medical marijuana doctors, clinics, or CBD-only stores nearby.
Find weed in a city near you
Frequently asked questions
Yes, recreational dispensaries are legal in Rutland, Vermont
Dispensary laws in Rutland require you to be at least 21 years old or older to buy recreational cannabis from a dispensary.
You can buy cannabis flower, seeds, concentrates, and edibles from recreational dispensaries in Rutland, Vermont
Cannabis consumers may buy up to one ounce of marijuana at a time at Rutland dispensaries.
No, Rutland dispensaries do not accept credit cards. You must pay for cannabis products with cash.