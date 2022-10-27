Dispensaries with birthday discounts in Winooski, Vermont
Sponsored Dispensaries
All Dispensary results
Looking for something else?
Find licensed medical marijuana doctors, clinics, or CBD-only stores nearby.
Find weed in a city near you
Frequently asked questions
Yes, recreational marijuana became legal in Winooski, Vermont on October 1, 2022.
Dispensary weed laws in Winooski, Vermont require you to be at least 21 years old or older to buy recreational cannabis from a Winooski dispensary. Medical patients may receive a medical marijuana card from the state if they are over 18 years of age.
Dispensaries in Winooski, Vermont offer a full range of products including cannabis flower, THC drinks, edibles, concentrates, topicals, pre-rolls, and more.
Recreational cannabis consumers may buy up to one ounce of cannabis flower at a time in Winooski, Vermont dispensaries. Purchase limits for other product types like edibles or concentrates may vary.