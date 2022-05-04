Dispensaries with student discounts in Arlington, Virginia
Frequently asked questions
Arlington dispensary laws state that you must be at least 21 years old or older to enter a dispensary. You must also have a valid photo ID and a medical marijuana card with you if applicable.
No, currently there are not any dispensaries in Arlington although recreational dispensaries are expected to open in 2024.