Dispensaries with parking on-site in Manassas, Virginia
Results 1-30 of 1247
Sponsored Dispensaries
All Dispensary results
Looking for something else?
Find licensed medical marijuana doctors, clinics, or CBD-only stores nearby.
Find weed in a city near you
Frequently asked questions
Yes, there is one dispensary in Manassas called Beyond/Hello dispensary.
Manassas dispensary laws state that only adults age 21 years old or older with a valid photo ID may enter a dispensary. If you're visiting a medical marijuana dispensary, you will need an mmj card with you.
Recreational dispensaries in Manassas are expected to open in 2024.