HAPPY HOURS 4-5PM & 8-9PM - 1/2 price HOUSE prerolls (limit 4)
Valid 2/24/2020 – 1/1/2021
1/2 price HOUSE prerolls during either of our Happy Hours! (4-5PM & 8-9PM) (limit 4)
(must be between 4-5pm & 8-9pm) (limit 4 prerolls per/patient)
STUDENT, NATIVE AMERICAN, VETERAN, DISABILITY, & CANCER DISCOUNTS - *WITH VALID ID/PAPERWORK*
Valid 2/24/2020 – 1/1/2021
NA, VETERAN, DISABILITY, STUDENTS - recieve 10% off entire purchase *MUST HAVE VALID ID* CANCER PATIENTS - recieve 20% off entire purchase *MUST HAVE VALID ID/PAPERWORK*
(CANNOT STACK PROMOS WITH DISCOUNTS AND/OR DAILY DEALS)
FIRST TIME PATIENT: BUY ANY FULL PRICED 8TH, RECIEVE A SELECT 8TH FOR A PENNY!
Valid 2/24/2020 – 1/1/2021
BUY ANY FULL PRICED 8TH, RECIEVE A SELECT 8TH FOR A PENNY!
(CANNOT STACK PROMOS WITH DISCOUNTS AND/OR DAILY DEALS)
SUNDAY DEAL: BUY A SELECT 1/8TH OF FLOWER AT FULL PRICE GET SELECT 1G OF FLOWER FOR 1 PENNY
Valid 2/10/2020 – 1/1/2021
BUY A SELECT 1/8TH OF FLOWER AT FULL PRICE GET SELECT 1G OF FLOWER FOR 1 PENNY
(CANNOT STACK PROMOS WITH DISCOUNTS AND/OR DAILY DEALS)
MONDAY DEAL: STICK.E.VAPE BUY ONE GET ONE 20% OFF
Valid 2/10/2020 – 1/1/2021
Buy one Stick.E.Vape product and get one for 20% off every Monday at any Cali Roots location
(CANNOT STACK PROMOS WITH DISCOUNTS AND/OR DAILY DEALS)
TUESDAY DEAL: $5 OFF A SELECT 8TH OF FLOWER
Valid 2/24/2020 – 1/1/2021
$5 OFF A SELECT 8TH OF FLOWER
(CANNOT STACK PROMOS WITH DISCOUNTS AND/OR DAILY DEALS)
WAX WEDNESDAY: $5 OFF 1 FULL GRAM OF WAX/CARTS, $10 OFF 2 FULL GRAMS OF WAX/CARTS
Valid 2/24/2020 – 1/1/2021
$5 OFF 1 FULL GRAM OF WAX/CARTS, $10 OFF 2 FULL GRAMS OF WAX/CARTS
(CANNOT STACK PROMOS WITH DISCOUNTS AND/OR DAILY DEALS)
THURSDAY DEAL:10% OFF ALL EDIBLES AND TOPICALS
Valid 2/24/2020 – 1/1/2021
10% OFF ALL EDIBLES AND TOPICALS
(CANNOT STACK PROMOS WITH DISCOUNTS AND/OR DAILY DEALS)