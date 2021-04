WELCOME TO HOUSE OF DANK YPSILANTI FRIDAY, MARCH 26TH, 2021 🚗DELIVERY HAPPY HOUR SPECIALS🚗 Monday - Friday 11am-2pm Free 1g flower with orders of $50 or more Free 1/8 flower with orders of $100 or more Ends 3/26/2021 IN-STORE & CURBSIDE SPECIALS **TERPENE TANK .5G PODS & CARTS - 10/$100** Hyman Pre-Packaged Flower Gelato 3.5g - $40 True North Gummies 100mg - 3/$20 Jolly Edibles 100mg - 2/$25 MKX Gummies 100mg - 2/$25 Levitate Gummies 100mg - 2/$25 Platinum Vape Carts 1g - $40 Select Carts 1g - $40 (Buy 2, get 1 for $1) Fwaygo Carts 1g - $35 Fwaygo 1g Pre-Rolls w/ 200mg THCA - $40 PRE-PACKAGED FLOWER Hyman Cannabis x Southwest T Black Magic - $60/Eighth Hyman Cannabis - $50/Eighth PRE-ROLLS Choice Jean Carlos Mari Slim Migar 1g - $40 Crude Boys Tarantulas 1.1g - $35 VAPORIZERS Church Disposable Cart .5g - $40 or 3/$100 Claw Cart 1g - $50 Claw VFire Pod 1g - $50 Claw Cart .5g - $35 Claw VFire Pod .5g - $35 Terpene Tank Maxx Pod .5g - $40 or 3/$100 RSO/DARTS Dazed Full Spectrum RSO Syringe 1g - $40 WAX Cannalicious Live Resin .5g - $35 or 1g/$60 (2 JARS) Cloud Cover Terp Sugar 1g - $40 or 2/$75 Cloud Cover THCA 1g - $60 or 2/$110 Fluresh Badder 1g - $60 Humblebee Live Resin 1g - $60 or 3/$150 EDIBLES Afternoon Delite Gummies 100mg-140mg - $15 or 2/$25 Choice Chews 80mg-115mg - $15 Choice Chocolates 80mg-115mg - $15 Choice Mist Spray 100mg - $30 Detroit Fudge Company Brownie 95mg-120mg - $25 Fluresh Drink Enhancer 1:1 - $40 High Life Farms Royal Chocolate Bar 100mg - $20 Kiva Chocolate Bars 100mg - $ 18 Medie Edie’s Yummies 100mg - $18 Midnight Roots Chocolate Bar 100mg - $18 Terra Chocolate Bites/Beans 100mg - $20 or 2/$35 TreeTown Cannamelt Lozenge 40mg - $8 Wana Gummies 100mg - $20 Wana Gummies 1:1 50mg/50mg - $25 TINCTURES Earthbound Remedies CBD Tincture 1000mg - $45 Earthbound Remedies CBG Tincture 1000mg - $55 Earthbound Remedies CBG Tincture 3000mg - $120 Earthbound Remedies CBD/CBG Tincture 1500mg/1500mg - $110 Magic Drops THC Tincture 200mg - $40 Mary’s Nutritionals CBD Tincture 250mg - $15 TOPICAL/RUBS Chill Medicated Peppermint Rub THC/CBD 750mg/750mg - $60 Mary’s Nutritional CBD Transdermal Patch 5 Pack 50mg - $15 🧾BULK SALE PRICES ARE NOT REFLECTED IN YOUR CHECKOUT CART; RATHER APPLIED IN STORE AFTER THE ORDER IS PLACED AND REFLECTED ON YOUR GV RECEIPT. 🤕DUE TO THE EXTREMELY HIGH VOLUME OF ORDERS PLACED VIA CURBSIDE & DELIVERY OUR INVENTORY IS NOT ALWAYS GUARANTEED. ♥️♣️RECREATIONAL PATIENTS ♥️♣️ IN-STORE & CURBSIDE AVAILABLE DAILY 10AM-9PM ♥️🚘RECREATIONAL PATIENTS♥️🚘 DELIVERY AVAILABLE DAILY 10AM-7:30PM ETA 1-4 HOURS