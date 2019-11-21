Follow
Lux Pot Shop - Lake City
206.403.1673
2071 products
Filter
Last updated:
SortRecommended
Show All 592
Show All 142
NoneLowMediumHigh
NoneLowMediumHigh
$0
$462
Deals
(Lux) Loyalty
Save Time. Order Online. http://menu.luxpotshop.com/lakecity Please sign up for our loyalty program to receive 20% off every 10 visits and to receive direct texts/emails about sales and events. 15% off entire purchase for signing up! Sign up at https://www.splango.com/customer_sign_up/sign_up/101336 Or by texting "join" to 206.202.8935
(Lux) Loyalty
Save Time. Order Online. http://menu.luxpotshop.com/lakecity Please sign up for our loyalty program to receive 20% off every 10 visits and to receive direct texts/emails about sales and events. 15% off entire purchase for signing up! Sign up at https://www.splango.com/customer_sign_up/sign_up/101336 Or by texting "join" to 206.202.8935
All Products
Artizen Popcorn Buds - Blue Dream
from Artizen Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Blue Dream
Strain
$29⅛ oz
+1 more size
In-store only
Artizen Popcorn Buds - Dutchberry
from Artizen Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Dutchberry
Strain
$29⅛ oz
+1 more size
In-store only
Artizen Popcorn Buds - Ewok
from Artizen Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Alien Walker
Strain
$29⅛ oz
+1 more size
In-store only
Artizen Popcorn Buds - Fire OG
from Artizen Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Fire OG
Strain
$57.75¼ oz
In-store only
Artizen Popcorn Buds - Galactic Glue
from Artizen Cannabis
0%
THC
0%
CBD
$29⅛ oz
+1 more size
In-store only
Artizen Popcorn Buds - Grape Ape
from Artizen Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Grape Ape
Strain
$29⅛ oz
+1 more size
In-store only
Artizen Popcorn Buds - Quantum Leap
from Artizen Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Haze
Strain
$57.75¼ oz
In-store only
Artizen Popcorn Buds - Sour Diesel
from Artizen Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Sour Diesel
Strain
$29⅛ oz
In-store only
Artizen Popcorn Buds - Space Queen
from Artizen Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Space Queen
Strain
$57.75¼ oz
In-store only
Artizen Popcorn Buds - Tangerine Sour D
from Artizen Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Stardawg
Strain
$29⅛ oz
In-store only
Artizen: Allen Wrench
from Artizen Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Allen Wrench
Strain
$13.251 g
+2 more sizes
In-store only
Artizen: Blue Dream
from Artizen Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Blue Dream
Strain
$13.251 g
+4 more sizes
In-store only
Artizen: Blueberry
from Artizen Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Blueberry
Strain
$92.5¼ oz
In-store only
Artizen: Dutch Berry
from Artizen Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Dutchberry
Strain
$13.251 g
+2 more sizes
In-store only
Artizen: Ewok
from Artizen Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Alien Walker
Strain
$13.251 g
+2 more sizes
In-store only
Artizen: Fire OG
from Artizen Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Fire OG
Strain
$13.251 g
+3 more sizes
In-store only
Artizen: Galactic Glue
from Artizen Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Original Glue
Strain
$13.251 g
+3 more sizes
In-store only
Artizen: Grape Ape
from Artizen Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Grape Ape
Strain
$13.251 g
+3 more sizes
In-store only
Artizen: Quantum Leap
from Artizen Cannabis
0%
THC
0%
CBD
$13.251 g
+1 more size
In-store only
Artizen: Sapphire Haze
from Artizen Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Haze
Strain
$13.251 g
+1 more size
In-store only
Artizen: Sour Diesel
from Artizen Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Sour Diesel
Strain
$13.251 g
+1 more size
In-store only
Artizen: Space Queen
from Artizen Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Space Queen
Strain
$13.251 g
+4 more sizes
In-store only
Artizen: Stardawg
from Artizen Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Stardawg
Strain
$13.251 g
+3 more sizes
In-store only
Artizen: The Pineapple
from Artizen Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Pineapple
Strain
$13.251 g
+1 more size
In-store only
Avitas: Dark Matter
from Avitas
19.6%
THC
0%
CBD
Pez
Strain
$15.751 g
+1 more size
In-store only
Avitas: Kimbo Kush
from Avitas
0%
THC
0%
CBD
Kimbo Kush
Strain
$15.751 g
+1 more size
In-store only
Avitas: Lemon Meringue
from Avitas
0%
THC
0%
CBD
Lemon Meringue
Strain
$15.751 g
+1 more size
In-store only
Avitas: MK Ultra
from Avitas
0%
THC
0%
CBD
MK Ultra
Strain
$15.751 g
+1 more size
In-store only
Avitas: Quantum Kush
from Avitas
0%
THC
0%
CBD
Quantum Kush
Strain
$15.751 g
+1 more size
In-store only
Ayra: Fruity Purps
from Unknown Brand
0%
THC
0%
CBD
FPOG
Strain
$52⅛ oz
In-store only
Ayra: Purple Pineapple Express
from Unknown Brand
0%
THC
0%
CBD
$52⅛ oz
In-store only
Buddha Cannabis: Death Star
from Buddha Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Death Star
Strain
$101 g
+4 more sizes
In-store only
Buddha Cannabis: Firewalker OG
from Buddha Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Firewalker OG
Strain
$101 g
+4 more sizes
In-store only
Buddha Cannabis: G13
from Unknown Brand
0%
THC
0%
CBD
G13
Strain
$101 g
+2 more sizes
In-store only
Buddha Cannabis: Glue
from Unknown Brand
0%
THC
0%
CBD
$101 g
+2 more sizes
In-store only
Buddha Cannabis: Green Crack
from Buddha Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Green Crack
Strain
$101 g
+4 more sizes
In-store only
Buddha Cannabis: Snoop's Dream
from Unknown Brand
0%
THC
0%
CBD
Snoop's Dream
Strain
$70¼ oz
+1 more size
In-store only
Buddha Cannabis: Tangerine Dream
from Buddha Cannabis
0%
THC
0%
CBD
Tangerine Dream
Strain
$101 g
+3 more sizes
In-store only
C&D Farms: Banana Tangie
from Unknown Brand
0%
THC
0%
CBD
$91 g
+3 more sizes
In-store only
C&D Farms: Clementine
from Unknown Brand
0%
THC
0%
CBD
Blueberry
Strain
$91 g
+2 more sizes
In-store only
12345 ... 52