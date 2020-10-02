WILD URBAN BBQ $4.80 CASCADIA HARLE TSU TINCTURE $24 CASCADIA FRANK’S GIFT TINCTURE $24 ALL LIP BALMS $3.60 DOC. TERPENE ENERGY CAPSULES $24 HEAD TRIP SYRUPS $6 ALL HEAD TRIP CRISPY BARS $10.80 JUNK DYNAMITES (POP ROCKS) $4.80 GOLDEN FRUIT CHEWS (GREEN APPLE) $10 INFUSED OLIVE OIL $8.40 GRON DARK MATTER 4:1 FSCO $30 SYNERGY THC PATCHES $12 SACRED HERB MINI PAINSTICKS $6 JOURNEYMAN JELLIES (ALL FLAVORS) $10.80 JOURNEYMAN COOKIES N CREAM $10.80 JOURNEYMAN COOKIES (PB DIPPER, SNICKERDOODLE) $8.40 ADABINOL SYRUPS (ASST. FLAVORS) $12 EDIBOLOGY CHOCOLATE CANNA CUBES $6 TASTY 1:1 CHOCOLATE CRINKLE COOKIES $7.20 ALL CANAGHEE (INFUSED GHEE) $7.20 TOP HAT TAFFY (PINEAPPLE, MARIONBERRY) $9.60 *All prices include tax. * Sale prices reflected at check out
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