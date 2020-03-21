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GANJA GUMMIES 200MG - CANNA BASICS

by CANNA BASICS

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CANNA BASICS Edibles Candy GANJA GUMMIES 200MG - CANNA BASICS
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$60.00MSRP

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CANNABIS INFUSED GANJA GUMMIES by CANNA BASICS • 20 MILLIGRAMS ACTIVATED THC PER PIECE • 10 PIECES PER CONTAINER, 20MG PER, 200MG PER CONTAINER • LOW SUGAR, SLIGHTLY SWEET, SLIGHTLY SOUR • DISTINCT MEDICINAL TASTE! THIS IS NOT CANDY, ITS MEDICINE! CREATED FOR EXPERIENCED USERS OR USERS WHO NEED A GUARANTEED EFFECT • COMPLETELY SHELF STABLE, WILL NOT SPOIL, WILL NOT MOLD, NO REFRIGERATION NECESSARY. • CURRENTLY BEING SOLD CONFIDENTLY IN STORES AGAINST THESE BRANDS: SMOKIEZ, BUFFALO ROSE, AMEDICANA, SWERVE, NATURES KEY, EASY STREET, AND ARCADIA. • THIS IS THE #1 PREFERRED GUMMY BY CANCER PATIENTS GOING THROUGH CHEMOTHERAPY. THESE GUMMIES ARE SERIOUS MEDICINE AND SHOULD NOT BE TREATED LIGHTLY. WE RECEIVE CONSTANT REPORTS OF THESE GUMMIES BEING THE "ONLY THING THAT HELPS" TO GET THROUGH CHEMO. ITS A TERRIBLE SITUATION, BUT WE'RE GLAD WE CAN HELP. WEEDMAPS VERIFIED - YOU WILL BE AN AUTHORIZED RETAILER! https://weedmaps.com/brands/canna-basics/products LEAFLY VERIFIED - YOU WILL BE AN AUTHORIZED RETAILER! https://www.leafly.com/brands/canna-basics DOSE THE GUMMIES WISELY, EFFECTS WILL BEGIN, “SOONER THAN LATER.”

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CANNA BASICS started with a small group of people united by a common goal: to create quality cannabis products that help our customers, offer an unmatched experience, and are produced the right way. That means no chemicals, no harmful pesticides, and no additives. Just pure, natural cannabis brands designed for discerning users. CANNA BASICS specializes in cannabis concentrates, vape brands, and edibles that are of the utmost safety, quality, and potency. All CANNA BASICS distributed brands come with a 100% satisfaction guarantee, and are extensively third party tested to ensure the cleanest, safest cannabis brands on the market. All CANNA BASICS distributed brands must adhere to our strict clean cannabis guarantee - our promise to consumers that all CANNA BASICS distributed brands will meet or exceed all Oklahoma state cannabis regulations. www.CANNABASICSUSA.com Products: www.NATURESNECTAROIL.com www.CLEARCHOICEDABDART.com