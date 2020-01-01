 Refresh Checked Unchecked Menu Search Shopping bag Geolocation Person Facebook Instagram Twitter YouTube Info Icon CBC Icon CBC Shape CBD Icon CBD Shape CBG Icon CBG Shape THC Icon THC Shape THCV Icon THCV Shape Loading…
Advertise on Leafly
Current location

Share your location to get the most relevant content and products around you. Leafly keeps personal information safe, secure, and anonymous.

  1. Home
  2. Products
  3. Cannabis
  4. Flower
  5. Russian Collusion

Russian Collusion

by Korova Arizona

Write a review
Korova Arizona Cannabis Flower Russian Collusion

Currently not listed on a store menu within 100 miles.

About this product

RUSSIAN COLLUSION IS KOROVA’S MOST SOUGHT AFTER STRAIN. GROWN IN VERY LIMITED AMOUNTS, IT IS THE CULMINATION OF OVER 2 YEARS OF HUNTING AND CROSS BREEDING. IT EMANATES A HEAVY OG GAS WITH A SWEETER SIDE OF GIRL SCOUT COOKIES BURIED IN THE SMELL. IT HAILS FROM A VERY RARE PRESIDENTIAL / TRUMP OG CUT AND COLLUDES WITH THE RUSSIAN INSPIRED CHERRY AK-47, FINALLY BEING CROSSED WITH PURPLE CITY GENETIC’S AWARD WINNING COOKIES CUT. THIS STRAIN IS MORE ELUSIVE THAN TRUMP’S TAX RETURNS.

0 customer reviews

Be the first to review this product.

write a review

About this brand

Korova Arizona Logo
Founded in 2011, Korova established itself as one of the most renowned purveyors of unrivaled cannabis products.