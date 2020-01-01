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Siberian Tiger

by Korova Arizona

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Korova Arizona Cannabis Flower Siberian Tiger

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About this product

SIBERIAN TIGER IS KOROVA’S SATIVA DOMINANT RUSSIAN OFFERING. IT BOASTS A TRULY UNIQUE SWEET AND SOUR SCENT WITH HINTS OF GELATO 33 PEEKING THROUGH. ITS FLOWER STRUCTURE IS RELIABLY LARGE AND CONSISTENTLY DENSE WITH HUES OF LAVENDER VISIBLE THROUGH A HEALTHY COATING OF BRIGHT TRICHOMES. ITS LINEAGE IS A MIXTURE OF MINT CHOCOLATE CHIP AND STARFIGHTER CROSSED WITH PURPLE CITY GENETIC’S SIGNATURE SHERBET CUT. YOU WON’T FIND THIS CULTIVAR ANYWHERE BUT KOROVA’S UNRIVALED LINEUP.

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Founded in 2011, Korova established itself as one of the most renowned purveyors of unrivaled cannabis products.