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Whitewalkers

by Korova Arizona

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Korova Arizona Cannabis Flower Whitewalkers

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About this product

SFV OG X TRIANGLE KUSH BX2 WHITE WALKERS IS A RARE OFFSHOOT OF THE RENOWNED SFV OG. CROSSED WITH TRIANGLE KUSH AND WRAPPED IN A ICEY COAT OF CRYSTAL TRICHOMES, WHITEWALKER OG WEARS ITS POTENCY LIKE A CROWN. NOT SURPRISINGLY, THIS LOS ANGELES NATIVE EARNED FIRST PLACE IN THE 2013 HIGH TIMES AMSTERDAM CANNABIS CUP AND IS CHERISHED TO THIS DAY FOR ITS ABILITY TO LIFT THE MOOD WITH SWIFTNESS. ITS HEAVY RESIN PRODUCTION IS TREASURED BY EXTRACT ARTISTS, AND COMMERCIAL GROWERS WILL APPRECIATE THE HIGH YIELDS OFFERED BY THIS OG PHENOTYPE.

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Founded in 2011, Korova established itself as one of the most renowned purveyors of unrivaled cannabis products.