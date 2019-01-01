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DON'T LET A DIRTY PIPE RUIN YOUR SMOKING EXPERIENCE, LET MOJO LIQUID PIPE CLEANER CLEAN YOUR WATER PIPES AND BONGS FOR YOU. *UNSCENTED * NON-FLAMMABLE * NO PETROLEUM PRODUCTS * NO CARCINOGENS * NON-POLLUTING * NON-ABRASIVE * NO ALCOHOL * NO VOC’S *
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Mojo Liquid Pipe Cleaner
2 MINUTE QUICK CLEAN OR 20 MINUTE SOAK SAFE AND EFFECTIVE PIPE AND BONG CLEANER UNSCENTED NON-FLAMMABLE PLANT BASED NO PETROLEUM PRODUCTS NO CARCINOGENS NON-POLLUTING NON-ABRASIVE NO ALCOHOL NO VOC’S