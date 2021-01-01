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10mg FULL SPECTRUM NUTRIENT-RICH GUMMIES

by PHARM CBD

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PHARM CBD Edibles Gummies 10mg FULL SPECTRUM NUTRIENT-RICH GUMMIES

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About this product

Nutrient Rich Full Spectrum Gummies FULL SPECTRUM FORMULA 10MG CBD EACH • ALL NATURAL 30 Gummies Per Container (PRODUCT CONTAINS <0.3% THC AND YOU COULD POSSIBLY FAIIL A DRUG SCREEN IF CONSUMED) DIRECTIONS FOR USE: TAKE 1 TO 2 GUMMIES DAILY, OR AS RECOMMENDED BY YOUR PHYSICIAN. STORAGE: STORE IN A COOL, DRY PLACE AWAY FROM LIGHT. DO NOT USE IF SAFETY SEAL IS BROKEN. DISCLAIMER: FOR EXTERNAL USE ONLY. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. NOT TO BE USED DURING PREGNANCY OR LACTATION. PLEASE CONSULT A PHYSICIAN BEFORE TAKING IF YOU HAVE A MEDICAL CONDITION OR ARE CURRENTLY TAKING OTHER MEDICATIONS. SAFETY WARNING: THIS PRODUCT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE UNITED STATES FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) AND IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE OR PREVENT ANY DISEASE. THIS PRODUCT CONTAINS <0.3% THC, COMPLIANT WITH THE FEDERAL FARM BILL.

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