Best edibles near Avalon, CA
17,338 results
Sort by
Recommended
Shop for cannabis products in a city near you
Los Angeles, CA
27.0 mi
151 dispensaries
Long Beach, CA
30.5 mi
34 dispensaries
Costa Mesa, CA
30.9 mi
19 dispensaries
Torrance, CA
32.7 mi
3 dispensaries
Santa Ana, CA
34.5 mi
30 dispensaries
Stanton, CA
37.1 mi
4 dispensaries
Bellflower, CA
37.9 mi
5 dispensaries
Hawthorne, CA
38.7 mi
2 dispensaries
Anaheim, CA
39.7 mi
7 dispensaries
Culver City, CA
40.7 mi
2 dispensaries
Maywood, CA
45.0 mi
3 dispensaries
Marina del Rey, CA
45.0 mi
3 dispensaries
Shop the best weed near you
Shop pickup and delivery for local, legal weed, anywhere you are.