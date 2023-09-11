Best THC and CBD edibles near Burlington, NJ
16,775 results
16,775 results
Shop for cannabis products in a city near you
Philadelphia, PA
8.5 mi
17 dispensaries
Mount Laurel Township, NJ
9.6 mi
4 dispensaries
Trenton, NJ
11.4 mi
4 dispensaries
Ewing Township, NJ
13.2 mi
4 dispensaries
Voorhees Township, NJ
15.4 mi
4 dispensaries
Camden, NJ
15.5 mi
4 dispensaries
Franklin Township, NJ
30.1 mi
12 dispensaries
Wilmington, DE
39.4 mi
4 dispensaries
Bethlehem, PA
44.9 mi
3 dispensaries
Eatontown, NJ
45.4 mi
3 dispensaries
Egg Harbor Township, NJ
46.4 mi
6 dispensaries
Allentown, PA
46.8 mi
3 dispensaries
Scotch Plains, NJ
47.3 mi
5 dispensaries
Shop the best weed near you
Shop pickup and delivery for local, legal weed, anywhere you are.