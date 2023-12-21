Best THC and CBD flower near Clemmons, NC
3,981 results
Filtersclear all
3,981 results
Staff pick
Sesh by Sherlocks Glass & Dispensary
Living Soil THCa Flower by Sesh (Full Menu @ SherlocksGlass . com) Lychee Fire Strain
Flower
Hybrid
THC 32.76%
CBD -%
5% off
$9.50
1 gram
$10.00
82.93 mi away at Sherlocks Glass & Dispensary - Durham
Pickup
Ships directly to you
More options from $9.50-$209.00
Pickup
Ships directly to you
More options from $9.50-$209.00
Sesh by Sherlocks Glass & Dispensary
Living Soil THCa Flower by Sesh (Full Menu @ SherlocksGlass . com) - Churro Gas Strain
Flower
Hybrid
THC 30.43%
CBD -%
5% off
$9.50
1 gram
$10.00
82.93 mi away at Sherlocks Glass & Dispensary - Durham
Pickup
Ships directly to you
More options from $9.50-$209.00
Pickup
Ships directly to you
More options from $9.50-$209.00
New
New
New
New
New
New
Shop for cannabis products in a city near you
Winston-Salem, NC
4.2 mi
20 dispensaries
High Point, NC
19.9 mi
16 dispensaries
Salisbury, NC
23.8 mi
8 dispensaries
Greensboro, NC
25.1 mi
43 dispensaries
Statesville, NC
31.4 mi
2 dispensaries
Dobson, NC
32.0 mi
1 dispensary
Mooresville, NC
38.8 mi
4 dispensaries
Asheboro, NC
39.3 mi
1 dispensary
Kannapolis, NC
40.4 mi
3 dispensaries
Concord, NC
41.5 mi
9 dispensaries
Cornelius, NC
45.4 mi
4 dispensaries
Denver, NC
49.3 mi
4 dispensaries
Shop the best weed near you
Shop pickup and delivery for local, legal weed, anywhere you are.