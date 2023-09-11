Best edibles for pickup near East Orange, NJ
5,967 results
Sort by
Recommended
Shop for cannabis products in a city near you
Newark, NJ
2.5 mi
4 dispensaries
Union, NJ
4.8 mi
5 dispensaries
Jersey City, NJ
8.2 mi
4 dispensaries
Staten Island, NY
11.1 mi
7 dispensaries
New York, NY
11.1 mi
80 dispensaries
Scotch Plains, NJ
11.2 mi
5 dispensaries
Brooklyn, NY
11.9 mi
44 dispensaries
Queens, NY
13.6 mi
46 dispensaries
The Bronx, NY
15.0 mi
17 dispensaries
Yonkers, NY
21.3 mi
6 dispensaries
Franklin Township, NJ
22.3 mi
12 dispensaries
White Plains, NY
28.8 mi
7 dispensaries
Farmingdale, NY
41.3 mi
4 dispensaries
Shop the best weed near you
Shop pickup and delivery for local, legal weed, anywhere you are.