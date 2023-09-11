Best THC and CBD rolling trays near Irving, NY
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47 results
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Buffalo, NY
7.3 mi
27 dispensaries
Gowanda, NY
9.5 mi
4 dispensaries
Cheektowaga, NY
27.4 mi
6 dispensaries
Depew, NY
31.3 mi
3 dispensaries
Salamanca, NY
33.2 mi
17 dispensaries
Steamburg, NY
33.7 mi
9 dispensaries
Niagara Falls, NY
36.6 mi
4 dispensaries
Kill Buck, NY
38.0 mi
4 dispensaries
Sanborn, NY
41.4 mi
4 dispensaries
Lewiston, NY
42.0 mi
6 dispensaries
Allegany, NY
42.3 mi
3 dispensaries
Basom, NY
48.1 mi
8 dispensaries
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