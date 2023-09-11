Best topicals for delivery near La Mesa, CA
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CARTER'S AROMATHERAPY
P.U.R.E. SOUL SOAK 1:1 (CBD:THC) BATH SALTS | 85MG CBD | 85MG THC
Topicals
deal available
starting at
$28.00
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Mary's Medicinals
MINI 1:1 (CBD:THC) TRANSDERMAL COMPOUND
Topicals
deal available
starting at
$33.00
each
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Mary's Medicinals
TRANSDERMAL COMPOUND 1:1 (CBD:THC) BALM
Topicals
deal available
starting at
$52.00
each
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CARTER'S AROMATHERAPY
COOLING ROLL ON 1:1 (CBD:THC) 160MG CBD | 160MG THC
Topicals
deal available
starting at
$55.00
each
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Mary's Medicinals
1:1 CBD:THC TRANSDERMAL SANDALWOOD CREAM | 2000MG
Topicals
deal available
starting at
$70.00
each
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Rasta Empire
RASTA GEMSTONE ROLL ON 2:1 (CBD:THC) 560MG CBD | 260MG THC
Topicals
deal available
starting at
$90.00
each
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Papa & Barkley
Papa & Barkley - Releaf Patch - THC Rich 1:3
Topicals
starting at
$15.00
each
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Shop for cannabis products in a city near you
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