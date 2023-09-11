Best flower for pickup near Lapeer, MI
9,343 results
Best seller
Shop for cannabis products in a city near you
Burton, MI
15.7 mi
12 dispensaries
Flint, MI
16.1 mi
21 dispensaries
Mount Morris, MI
19.2 mi
11 dispensaries
Vassar, MI
25.0 mi
9 dispensaries
Madison Heights, MI
37.3 mi
5 dispensaries
Saginaw, MI
38.7 mi
13 dispensaries
Hazel Park, MI
41.3 mi
11 dispensaries
Center Line, MI
41.3 mi
12 dispensaries
Ferndale, MI
41.5 mi
7 dispensaries
Detroit, MI
42.1 mi
56 dispensaries
Owosso, MI
42.5 mi
5 dispensaries
Bay City, MI
45.8 mi
40 dispensaries
Shop the best weed near you
Shop pickup and delivery for local, legal weed, anywhere you are.