Best flower for pickup near Maplewood, NJ
21,322 results
Shop for cannabis products in a city near you
Union, NJ
2.8 mi
5 dispensaries
Bloomfield, NJ
5.0 mi
4 dispensaries
Scotch Plains, NJ
7.8 mi
5 dispensaries
Jersey City, NJ
10.8 mi
7 dispensaries
Staten Island, NY
11.1 mi
7 dispensaries
New York, NY
13.6 mi
81 dispensaries
Brooklyn, NY
13.9 mi
45 dispensaries
Queens, NY
16.6 mi
49 dispensaries
The Bronx, NY
18.4 mi
18 dispensaries
Franklin Township, NJ
19.1 mi
12 dispensaries
West Milford, NJ
20.2 mi
5 dispensaries
Yonkers, NY
24.8 mi
6 dispensaries
White Plains, NY
32.2 mi
7 dispensaries
Shop the best weed near you
Shop pickup and delivery for local, legal weed, anywhere you are.