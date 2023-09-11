Best topicals near New River, AZ
69 results
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MUV
MUV Gen2 Patch 20 MG 1:1 (10 MG THC/10 MG CBD)
Topicals
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starting at
$9.00
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Chronic Health
Chronic Health Pain Relief Ointment 1:1 (45 MG THC/45 MG CBD)
Topicals
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$10.00
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TRU Infusion
Tru Infusion Tincture: Restore 1:1 THC:CBG 100mg
Topicals
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starting at
$12.00
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TRU Infusion
Tru Infusion Tincture: Relax 1:1 THC:CBD 100mg
Topicals
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starting at
$12.00
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Herbal Wellness Center
HWC - Herbal Haze Lotion - Mango 1:1 THC:CBD - 1000 mg
Topicals
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starting at
$19.99
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Herbal Wellness Center
HWC - Herbal Haze Lotion - Cucumber 1:1 THC:CBD - 1000 mg
Topicals
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starting at
$19.99
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Chew & Chill
Dermafreeze Squeeze Nano Gel 100 MG 1:5 THC/CBD (100 MG THC/500 MG CBD)
Topicals
starting at
$22.00
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Phoenix, AZ
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49 dispensaries
Glendale, AZ
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7 dispensaries
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3 dispensaries
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