Best capsules for pickup near New York, NY
119 results
Sort by
Recommended
Shop for cannabis products in a city near you
New York, NY
0.0 mi
58 dispensaries
Brooklyn, NY
1.6 mi
21 dispensaries
Jersey City, NJ
2.2 mi
4 dispensaries
Queens, NY
3.8 mi
21 dispensaries
The Bronx, NY
7.7 mi
11 dispensaries
Newark, NJ
8.2 mi
4 dispensaries
Staten Island, NY
8.5 mi
5 dispensaries
Union, NJ
14.8 mi
4 dispensaries
Scotch Plains, NJ
20.1 mi
5 dispensaries
White Plains, NY
24.7 mi
7 dispensaries
West Milford, NJ
28.7 mi
4 dispensaries
Franklin Township, NJ
28.7 mi
10 dispensaries
Farmingdale, NY
30.5 mi
4 dispensaries
Shop the best weed near you
Shop pickup and delivery for local, legal weed, anywhere you are.