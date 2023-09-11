Shop cannabis products for pickup near Newark, NJ
105,963 results
Best seller
Shop for cannabis products in a city near you
Union, NJ
4.6 mi
5 dispensaries
Jersey City, NJ
6.0 mi
4 dispensaries
Staten Island, NY
8.5 mi
8 dispensaries
New York, NY
8.8 mi
79 dispensaries
Brooklyn, NY
9.2 mi
45 dispensaries
Queens, NY
11.7 mi
47 dispensaries
Scotch Plains, NJ
11.9 mi
5 dispensaries
The Bronx, NY
13.8 mi
18 dispensaries
Yonkers, NY
20.9 mi
6 dispensaries
Franklin Township, NJ
22.2 mi
12 dispensaries
White Plains, NY
28.8 mi
7 dispensaries
Farmingdale, NY
39.3 mi
4 dispensaries
Shop the best weed near you
Shop pickup and delivery for local, legal weed, anywhere you are.