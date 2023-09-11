Best edibles near Newton, NJ
201 results
Sort by
Recommended
Shop for cannabis products in a city near you
West Milford, NJ
16.3 mi
4 dispensaries
Scotch Plains, NJ
33.3 mi
5 dispensaries
Union, NJ
34.8 mi
4 dispensaries
Belleville, NJ
35.6 mi
3 dispensaries
Newark, NJ
36.5 mi
4 dispensaries
Franklin Township, NJ
38.3 mi
10 dispensaries
Bethlehem, PA
40.9 mi
3 dispensaries
Jersey City, NJ
42.1 mi
4 dispensaries
New York, NY
44.7 mi
57 dispensaries
Staten Island, NY
45.6 mi
5 dispensaries
The Bronx, NY
46.4 mi
10 dispensaries
Queens, NY
47.0 mi
4 dispensaries
Brooklyn, NY
47.2 mi
16 dispensaries
Shop the best weed near you
Shop pickup and delivery for local, legal weed, anywhere you are.