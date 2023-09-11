Best edibles for delivery near Oxnard, CA
274 results
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Artet
ARTET MANGO GINGER SPRITZ SPARKLING BEVERAGE 10 MG
Edibles
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starting at
$5.00
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Uncle Arnie's
UNCLE ARNIE'S ZEN GREEN TEA 10 MG
Edibles
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starting at
$5.00
each
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Uncle Arnie's
UNCLE ARNIE'S ICED TEA LEMONADE TEA 10 MG
Edibles
deal available
starting at
$5.00
each
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Garden Society
GARDEN SOCIETY CALM & FOCUS SPARKLING STRAWBERRY ROSE 5:1 CBD:THC GUMMY 12 MG (2-PACK)
Edibles
deal available
starting at
$5.00
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Clsics
CLSICS BLACKBERRY FIRE GUMMY 20 MG (2-PACK)
Edibles
deal available
starting at
$5.00
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Clsics
CLSICS MIDNIGHT CEREAL 4:1 (THC:CBN) GUMMY 25 MG (2-PACK)
Edibles
deal available
starting at
$5.00
each
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Clsics
CLSICS DARKSIDE OF THE BERRY GUMMY 20 MG (2-PACK)
Edibles
deal available
starting at
$5.00
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Emerald Sky
EMERALD SKY CITRUS BURST GUMMY 100 MG (SINGLE)
Edibles
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starting at
$7.00
each
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Emerald Sky
EMERALD SKY STRAWBERRY SLAM GUMMY 100 MG (SINGLE)
Edibles
deal available
starting at
$7.00
each
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Emerald Sky
EMERALD SKY BERRY BLAZE GUMMY 100 MG (SINGLE)
Edibles
deal available
starting at
$7.00
each
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Emerald Sky
EMERALD SKY GRAPE QUAKE GUMMY 100 MG
Edibles
deal available
starting at
$7.00
each
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Emerald Sky
EMERALD SKY MELON THUNDER GUMMY 100 MG (SINGLE)
Edibles
deal available
starting at
$7.00
each
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St. Ides
ST. IDES STRAWBERRY LEMONADE SHOT 100 MG
Edibles
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starting at
$7.99
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