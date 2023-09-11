Best batteries & power for pickup near Palm Desert, CA
56 results
Dime Industries
Dime Industries 5th Generation 510 Thread Battery - Aqua Blue (2023)
Batteries & Power
THC -
CBD -%
$30.00
each
9.47 mi away at Reefer Madness Dispensary & Lounge
Pickup
Delivery
Ships directly to you
More options from $25.00-$30.00
Pickup
Delivery
Ships directly to you
More options from $25.00-$30.00
Shop for cannabis products in a city near you
Palm Desert, CA
0.3 mi
8 dispensaries
Rancho Mirage, CA
1.9 mi
1 dispensary
Cathedral City, CA
6.7 mi
13 dispensaries
Indio, CA
8.8 mi
4 dispensaries
Desert Hot Springs, CA
8.9 mi
11 dispensaries
Palm Springs, CA
9.1 mi
25 dispensaries
Coachella, CA
10.3 mi
3 dispensaries
Banning, CA
32.6 mi
4 dispensaries
Hemet, CA
32.9 mi
3 dispensaries
Oakland, CA
33.1 mi
1 dispensary
San Jacinto, CA
34.6 mi
2 dispensaries
Menifee, CA
45.0 mi
1 dispensary
Perris, CA
48.8 mi
2 dispensaries
Shop the best weed near you
Shop pickup and delivery for local, legal weed, anywhere you are.