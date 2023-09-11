Shop cannabis products for pickup near Pekin, IL
4,425 results
Sort by
Recommended
Shop for cannabis products in a city near you
East Peoria, IL
7.4 mi
4 dispensaries
Peoria, IL
11.0 mi
5 dispensaries
Peoria Heights, IL
11.8 mi
1 dispensary
Canton, IL
20.8 mi
2 dispensaries
Lincoln, IL
31.3 mi
1 dispensary
Bloomington, IL
32.0 mi
2 dispensaries
Normal, IL
34.0 mi
4 dispensaries
Galesburg, IL
46.9 mi
1 dispensary
Shop the best weed near you
Shop pickup and delivery for local, legal weed, anywhere you are.