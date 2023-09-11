Best cartridges near Pendleton, OR
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Exotic Blendz
Boujee Blendz Vape 1g* - Tutti Fruitti
Cartridges
deal available
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$12.74
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Exotic Blendz
Mango Boujee Blendz 1 gram Vape ( Hybrid) 92.03% THC
Cartridges
deal available
starting at
$12.74
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Exotic Blendz
Boujee Blendz Vape 1g* - Green Apple
Cartridges
deal available
starting at
$12.74
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Avitas
Hellavated Strainz 1g - Original Glue
Cartridges
Hybrid
thc 20%
deal available
starting at
$15.00
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Avitas
Hellavated Strainz 1g - White Widow
Cartridges
Hybrid
thc 15%
deal available
starting at
$15.00
each
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