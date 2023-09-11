Best prerolls near Peoria, AZ
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JARS Cannabis
JARS Kingman Preroll 1g Zoap
PreRolls
Hybrid
thc 21%
deal available
starting at
$5.00
each
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JARS Cannabis
JARS Kingman Preroll 1g Apple Fritter #2 (H)
PreRolls
Hybrid
thc 24%
deal available
starting at
$5.00
each
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JARS Cannabis
JARS Kingman Preroll 1g Garlic Spuds
PreRolls
Indica
thc 24%
deal available
starting at
$5.00
each
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Trending
Fleur Cannabis
Fleur Garlic Cookies Preroll 1g
PreRolls
Hybrid
thc 28%
deal available
starting at
$5.00
each
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Fleur Cannabis
Fleur Papaya Bomb Preroll 1g
PreRolls
Hybrid
thc 31%
deal available
starting at
$5.00
each
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OZ Cannabis
OZ Cannabis Infused Blunt 1g WiFi OG
PreRolls
Hybrid
thc 22%
deal available
starting at
$5.00
each
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OZ Cannabis
OZ Cannabis Infused Blunt 1g Jealousy Kush Mints
PreRolls
Hybrid
thc 19%
deal available
starting at
$5.00
each
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OZ Cannabis
OZ Cannabis Infused Blunt 1g Kiwi Sorbet
PreRolls
Hybrid
thc 20%
deal available
starting at
$5.00
each
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OZ Cannabis
OZ Cannabis Infused Blunt 1g Mowie Wowie
PreRolls
Sativa
thc 19%
deal available
starting at
$5.00
each
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OZ Cannabis
OZ Cannabis Infused Blunt 1g Cereal Milk
PreRolls
Hybrid
thc 25%
deal available
starting at
$5.00
each
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Mohave Cannabis Co.
Mohave Preroll 1g Valley Sunset
PreRolls
Indica
thc 18%
deal available
starting at
$5.00
each
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Mohave Cannabis Co.
Mohave Preroll 1g Pink Sunset
PreRolls
Indica
thc 17%
deal available
starting at
$5.00
each
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Mohave Cannabis Co.
Mohave Preroll 1g The Big A
PreRolls
deal available
starting at
$5.00
each
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Shop for cannabis products in a city near you
Glendale, AZ
2.3 mi
7 dispensaries
Sun City, AZ
2.6 mi
3 dispensaries
El Mirage, AZ
4.8 mi
4 dispensaries
Phoenix, AZ
5.1 mi
49 dispensaries
Avondale, AZ
13.2 mi
1 dispensary
Scottsdale, AZ
18.4 mi
7 dispensaries
Tempe, AZ
18.6 mi
7 dispensaries
Guadalupe, AZ
21.0 mi
3 dispensaries
Mesa, AZ
23.9 mi
18 dispensaries
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24.6 mi
1 dispensary
Chandler, AZ
24.6 mi
7 dispensaries
Apache Junction, AZ
39.2 mi
2 dispensaries