Best edibles near Plymouth, VT
372 results
Sort by
Recommended
Shop for cannabis products in a city near you
Woodstock, VT
7.6 mi
2 dispensaries
Rutland, VT
12.9 mi
5 dispensaries
Hartford, VT
14.8 mi
3 dispensaries
Windsor, VT
16.1 mi
2 dispensaries
Bethel, VT
20.8 mi
1 dispensary
Brandon, VT
24.5 mi
4 dispensaries
Fair Haven, VT
27.4 mi
2 dispensaries
Manchester, VT
29.9 mi
2 dispensaries
Bradford, VT
43.5 mi
1 dispensary
Waitsfield, VT
45.1 mi
2 dispensaries
Brattleboro, VT
46.0 mi
4 dispensaries
Wilmington, VT
46.6 mi
2 dispensaries
Barre, VT
47.1 mi
1 dispensary
Shop the best weed near you
Shop pickup and delivery for local, legal weed, anywhere you are.