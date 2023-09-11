Best rolling trays for delivery near Princeton, NJ
Franklin Township, NJ
8.1 mi
12 dispensaries
Staten Island, NY
25.0 mi
8 dispensaries
Scotch Plains, NJ
25.2 mi
5 dispensaries
Philadelphia, PA
27.0 mi
17 dispensaries
Union, NJ
30.0 mi
5 dispensaries
Mount Laurel Township, NJ
31.6 mi
4 dispensaries
Newark, NJ
34.0 mi
4 dispensaries
Camden, NJ
37.2 mi
4 dispensaries
Brooklyn, NY
38.0 mi
45 dispensaries
New York, NY
39.0 mi
76 dispensaries
Jersey City, NJ
41.1 mi
4 dispensaries
Allentown, PA
45.4 mi
4 dispensaries
Queens, NY
46.0 mi
24 dispensaries
