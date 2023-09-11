Best cartridges for pickup near River Rouge, MI
Shop for cannabis products in a city near you
River Rouge, MI
0.2 mi
12 dispensaries
Detroit, MI
0.7 mi
70 dispensaries
Inkster, MI
8.4 mi
9 dispensaries
Hazel Park, MI
12.3 mi
11 dispensaries
Ferndale, MI
13.0 mi
7 dispensaries
Wayne, MI
13.6 mi
7 dispensaries
Center Line, MI
14.5 mi
12 dispensaries
Madison Heights, MI
16.0 mi
5 dispensaries
Ypsilanti, MI
23.8 mi
19 dispensaries
Walled Lake, MI
25.0 mi
5 dispensaries
Ann Arbor, MI
28.3 mi
41 dispensaries
Monroe, MI
28.7 mi
18 dispensaries
Oxford, MI
37.4 mi
5 dispensaries
