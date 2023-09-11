Best batteries & power near San Diego, CA
161 results
Sort by
Recommended
Shop for cannabis products in a city near you
La Mesa, CA
0.5 mi
15 dispensaries
San Diego, CA
0.8 mi
35 dispensaries
Lemon Grove, CA
6.0 mi
4 dispensaries
Chula Vista, CA
7.2 mi
9 dispensaries
Imperial Beach, CA
9.4 mi
1 dispensary
El Cajon, CA
13.6 mi
2 dispensaries
Carlsbad, CA
23.9 mi
2 dispensaries
Encinitas, CA
25.6 mi
1 dispensary
Ramona, CA
27.0 mi
4 dispensaries
Vista, CA
30.2 mi
10 dispensaries
Escondido, CA
38.7 mi
1 dispensary
Oceanside, CA
40.1 mi
2 dispensaries
Anaheim, CA
88.1 mi
1 dispensary
Shop the best weed near you
Shop pickup and delivery for local, legal weed, anywhere you are.