Best capsules for delivery near Santa Rosa, CA
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ABX AbsoluteXtracts
SLEEPY TIME 5MG THC : 2.5MG CBN SOFTGELS 10 PACK
Capsules
starting at
$12.00
each
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ABX AbsoluteXtracts
Sleepy Time Soft Gel Capsules 150mg 30-pack
Capsules
starting at
$18.00
each
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ABX AbsoluteXtracts
SLEEPY TIME 5MG THC : 2.5MG CBN SOFTGELS 30 PACK
Capsules
starting at
$18.00
each
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LEVEL
PROTAB+ RECOVER [10pk] (100mg THCa/100mg CBDa/50mg CBG/30mg CBC)
Capsules
starting at
$28.00
each
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LEVEL
PROTAB+ BOOST [10pk] (200mg D9 THC/70mg THCv/30mg CBG/20mg THCa)
Capsules
Hybrid
thc 21%
starting at
$28.00
each
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Shop for cannabis products in a city near you
Santa Rosa, CA
0.7 mi
20 dispensaries
Napa, CA
23.7 mi
7 dispensaries
Cloverdale, CA
28.6 mi
2 dispensaries
San Rafael, CA
29.9 mi
4 dispensaries
Vallejo, CA
32.1 mi
13 dispensaries
Oakland, CA
33.9 mi
22 dispensaries
Clearlake, CA
35.6 mi
3 dispensaries
Richmond, CA
37.3 mi
4 dispensaries
El Sobrante, CA
39.3 mi
3 dispensaries
Martinez, CA
43.2 mi
3 dispensaries
Berkeley, CA
45.5 mi
7 dispensaries
San Francisco, CA
46.6 mi
54 dispensaries
Concord, CA
48.0 mi
3 dispensaries