Best prerolls for pickup near Scottsdale, AZ
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PAX®
Loud Pax Pre-roll 1g - Grizzly Glue
PreRolls
Hybrid
thc 22%
deal available
starting at
$6.00
each
Pickup
OZ Cannabis
OZ Cannabis Infused Blunt 1g Jealousy Kush Mints
PreRolls
Hybrid
thc 19%
deal available
starting at
$5.00
each
Pickup
Delivery
Trending
OZ Cannabis
OZ Cannabis Infused Blunt 1g Cereal Milk
PreRolls
Hybrid
thc 25%
deal available
starting at
$5.00
each
Pickup
Delivery
Trending
OZ Cannabis
OZ Cannabis Infused Blunt 1g Mowie Wowie
PreRolls
Sativa
thc 19%
deal available
starting at
$5.00
each
Pickup
Delivery
OZ Cannabis
OZ Cannabis Infused Blunt 1g Kiwi Sorbet
PreRolls
Hybrid
thc 20%
deal available
starting at
$5.00
each
Pickup
Delivery
OZ Cannabis
Oz Cannabis Preroll 1g Georgia Pie
PreRolls
Hybrid
thc 20%
deal available
starting at
$6.00
each
Pickup
Delivery
JARS Cannabis
JARS Kingman Preroll 1g Apple Fritter #2 (H)
PreRolls
Hybrid
thc 24%
deal available
starting at
$6.00
each
Pickup
Delivery
Shop for cannabis products in a city near you
Tempe, AZ
3.6 mi
7 dispensaries
Phoenix, AZ
3.8 mi
49 dispensaries
Mesa, AZ
5.2 mi
18 dispensaries
Guadalupe, AZ
8.5 mi
3 dispensaries
Chandler, AZ
13.3 mi
7 dispensaries
Glendale, AZ
14.8 mi
7 dispensaries
Peoria, AZ
19.8 mi
3 dispensaries
Apache Junction, AZ
20.2 mi
2 dispensaries
Sun City, AZ
21.4 mi
3 dispensaries
El Mirage, AZ
23.6 mi
4 dispensaries
Avondale, AZ
24.8 mi
1 dispensary
Casa Grande, AZ
44.2 mi
1 dispensary