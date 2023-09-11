Best topicals for pickup near Scottsdale, AZ
355 results
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MUV
MUV Gen2 Patch 20 MG 1:1 (10 MG THC/10 MG CBD)
Topicals
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starting at
$9.00
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Chronic Health
CHRONIC HEALTH - OINTMENT - 90MG - 0.5OZ - PAIN RELIEF
Topicals
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$7.00
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TRU Infusion
Tru Infusion Tincture: Restore 1:1 THC:CBG 100mg
Topicals
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starting at
$10.00
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TRU Infusion
Tru Infusion Tincture: Relax 1:1 THC:CBD 100mg
Topicals
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starting at
$10.00
each
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TRU Infusion
Tru Infusion Tincture: Sleep THC:CBG:CBN 100mg
Topicals
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starting at
$10.00
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TRU Infusion
Tru Infusion Tincture: Clarity w/ Ashwagandha 100mg
Topicals
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starting at
$10.00
each
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Shop for cannabis products in a city near you
Tempe, AZ
3.6 mi
7 dispensaries
Phoenix, AZ
3.8 mi
49 dispensaries
Mesa, AZ
5.2 mi
18 dispensaries
Guadalupe, AZ
8.5 mi
3 dispensaries
Chandler, AZ
13.3 mi
7 dispensaries
Glendale, AZ
14.8 mi
7 dispensaries
Peoria, AZ
19.8 mi
3 dispensaries
Apache Junction, AZ
20.2 mi
2 dispensaries
Sun City, AZ
21.4 mi
3 dispensaries
El Mirage, AZ
23.6 mi
4 dispensaries
Avondale, AZ
24.8 mi
1 dispensary
Casa Grande, AZ
44.2 mi
1 dispensary