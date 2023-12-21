Best edibles for delivery near Statesville, NC
13 results
Shop for cannabis products in a city near you
Mooresville, NC
13.1 mi
4 dispensaries
Denver, NC
19.0 mi
5 dispensaries
Cornelius, NC
20.4 mi
5 dispensaries
Salisbury, NC
21.5 mi
8 dispensaries
Hickory, NC
23.5 mi
4 dispensaries
Huntersville, NC
26.0 mi
3 dispensaries
Kannapolis, NC
27.0 mi
3 dispensaries
Lincolnton, NC
27.9 mi
2 dispensaries
Concord, NC
28.4 mi
9 dispensaries
Charlotte, NC
31.2 mi
50 dispensaries
Winston-Salem, NC
36.7 mi
20 dispensaries
Gastonia, NC
38.4 mi
5 dispensaries
Matthews, NC
46.1 mi
2 dispensaries
Shop the best weed near you
Shop pickup and delivery for local, legal weed, anywhere you are.