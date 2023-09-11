Best topicals for pickup near Talent, OR
104 results
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Buddies Brand
Buddies Fire and Ice - Mylar Pack - 83mg THC
Topicals
deal available
starting at
$4.50
each
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Buddies Brand
Buddies Fire and Ice - Mylar Pack - 1:1
Topicals
deal available
starting at
$4.50
each
Pickup
Willamette Valley Alchemy
Medicine Farm - Relief Roller
Topicals
deal available
starting at
$19.16
each
Pickup
High Desert Pure
High Desert Bath Bomb- Sunshine Citrus
Topicals
deal available
starting at
$21.99
each
Pickup
Synergy Skin Worx
Synergy Skin - Entourage THC Patches
Topicals
deal available
starting at
$21.99
each
Pickup
Shop for cannabis products in a city near you
Phoenix, OR
2.9 mi
1 dispensary
Medford, OR
2.9 mi
37 dispensaries
Ashland, OR
4.2 mi
7 dispensaries
Central Point, OR
10.5 mi
3 dispensaries
White City, OR
12.5 mi
1 dispensary
Rogue River, OR
23.1 mi
3 dispensaries
Grants Pass, OR
23.3 mi
10 dispensaries
Shady Cove, OR
25.6 mi
1 dispensary
Merlin, OR
37.4 mi
2 dispensaries
Cave Junction, OR
44.1 mi
1 dispensary
Kerby, OR
44.2 mi
2 dispensaries